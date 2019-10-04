بعد خفض الفائدة.. تعرف على عائد الشهادة الثلاثية في 15 بنك



يذكر أن بنك الأهلى ومصر قررا الإبقاء على أسعار فائدة الشهادات الثابتة دون تغيير عند مستوى %14.25 لدورية الصرف ربع السنوية و %14 للصرف الشهرى.



وتجدر الاشارة الي ان البنك الأهلى المصري و بنك مصر قررا الإبقاء على أسعار فائدة الشهادات الثابتة دون تغيير عند مستوى %14.25 لدورية الصرف ربع السنوية و %14 للصرف الشهرى.

قرر البنك المركزي المصري، خلال آخر اجتماع له يوم ٢٦ سبتمبر الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25%، وهو القرار الذي تبعه قيام بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية بخفض أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة.ويرصد موقع "صدي البلد" أبرز ١٥ بنك قامت بخفض العائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير الثلاث سنوات .جاءت نسبة الخفض ببعض البنوك بالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتغير آجل ٣ سنوات بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% كالاتى:١- بنك القاهرة- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 12.25%، والعائد الربع السنوي 13%، و11.75% للعائد النصف السنوي.٢- بنك المصرف المتحد- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 5000جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 12.5%، والعائد في السنة الأولي 14%،والعائد في السنة الثانية 13.5%،والعائد في السنة الثالثة 13%.٣- بنك QNB الأهلي- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 13.25%، و12.5% للعائد الربع السنوي.٤- البنك الأهلي الكويتي- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.يكون العائد اليومي 13%، والعائد الشهري 13.5%، والعائد الربع السنوي 13.25%،والعائد النصف سنوي 13.5%،والعائد السنوي 14%.٥- البنك المصري لتنمية الصادرات- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 13.75%، و14% للعائد الربع سنوي.٦- بنك قناة السويس- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 13%، والعائد الربع السنوي 13.25%،والعائد النصف سنوي 13.5%،والعائد السنوي 13.5%.٧- بنك الإستثمار العربي- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 13.5%، والعائد الربع السنوي 14%.٨- بنك التعمير والإسكان- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 500 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الربع سنوي 15.5%.٩- بنك التنمية الصناعية- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 500 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الربع سنوي 13.75%.١٠- البنك المصري الخليجي- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 14.25%، والعائد الربع السنوي 14.40%.١١- بنك أبو ظبي الأول- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 5000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 13%، و13.5% للعائد الربع سنوي، و13.25% للعائد السنوي.١٢- بنك البركة- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:يكون العائد الشهري 12%، والعائد الربع السنوي 13.5%،والعائد النصف سنوي 12.5%،والعائد السنوي 13%، و16.5%تصرف في نهاية المدة.١٣- بنك الأهلي المتحد- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 10000 جنيه.- يختلف العائد بإختلاف دورية صرفها كما يلي:العائد الشهري 13.75%، والعائد الربع السنوي 14.25%.١٤- بنك مصر إيران للتنمية- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 1000 جنيه.يكون العائد الشهري 13.25%، والعائد الربع السنوي 13.5%.١٥- البنك العربي- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 10000جنيه، والعائد 13.75 سنويًا.