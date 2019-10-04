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مرأة

أطعمة صحية تخلصك من الدهون والكوليسترول

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
كثير من الأشخاص يعانون من الدهون الزائدة فى الجسم ويريدون التخلص من هذه الدهون، والبعض الآخر يعانون من الكوليسترول العالى لذلك قدم موقع power of positivity بعض الأكلات قليلة الدهون التى تساعدك فى الحصول على صحة جيدة وهى

1 المشروم وصدور الفراخ
يعد المشروم من الأكلات الخفيفة والصحية، نقوم بوضع القليل من الزيت فى مقلاة ونضيف المشروم الطازج وصدور الفراخ والبصل حتى يصبح لونهما بنى وبعض من الفلفل الألوان والملح والزعتر ويضاف القليل من الماء حتى يطهى ثم نضيف الجبنة الموزاريلا وتوضع خمس دقائق داخل الفرن ثم تقدم.

2 السلمون
يتبل سمك السلمون بالملح والفلفل ويضع فى مقلاة بها القليل من الزيت ويطبخ لمدة 5 دقائق على كل جانب.

3 اللحم بالكارى
نضع القليل من الزبدة فى مقلاة ونضيف الزنجبيل والثوم والفلفل والبصل ويطهى لمدة 10 دقائق ثم نضيف القرفة وجوزة الطيب والملح ثم نضيف اللحم ونضع الكارى ويطهى لمدة 20 دقيقة ثم نضيف إليه الكزبرة الخضراء.
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