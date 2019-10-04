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أصل الحكاية

والدة قاتل زميله في السعودية: أرجو الصفح والعفو وأتعشم في متطوع للدفاع عن ابني

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:09 م
جثة طفل بالمشرحة
جثة طفل بالمشرحة
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على صالح
تعيش أم الطفل الموقوف بتهمة قتل زميله في مدرسة ابي ذر الغفاري المتوسطة في جدة حالة نفسية سيئة، مؤكدة أن ابنها الوحيد يعاني صدمة كبيرة لما يمر به الآن.

وكان الطفل الموقوف قد خضع لإعادة التحقيق معه للمرة الثانية أمام النيابة العامة السعودية ليتم استجوابه في المشاجرة التي نشبت بينه وبين زميله المتوفى اثر الواقعة داخل فصل بمدرسة أبي ذر الغفاري في جدة في حضور ممثلين من دار الملاحظة الاجتماعية في المحافظة

الطالب المتسبب في وفاة صديقه في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة، كان قد جرى استجوابه أمام النيابة العامة الأربعاء الماضي، في مقر دار الملاحظة، بحضور أخصائيين من الدار، طبقا لنظام الأحداث المعمول به في المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة «عكاظ»

ووفقا لما تناقلته عنها الصحف السعودية، أعربت والدة الطفل الموقوف بتهمة قتل زميله عن مشاطرة اسرة الطفل الفقيد العزاء والمواساة، واصفة اياه بأنه ابن آخر لها.

وقالت الأم المكلومة: «ابني صغير السن، وهو الآن في صدمة كبيرة لفراق زميله، ولم يسبق له الدخول في مشاجرات مع أحد، بل معروف بتفوقه الدراسي، ومحب لأصدقائه، ويتمتع بالهدوء، ويتصف بحسن السيرة والسلوك»،

وتابعت أم الطفل الموقوف بتهمة التسبب في وفاة زميله بأنها ترجو أن ينال ابنها الصفح والعفو، واصفة الحادث بأنه «قضاء وقدر»

وأعربت عن تمنياتها ايضا عن أن تجد من المحامين أو المحاميات من يتطوع لمتابعة التحقيقات مع ابنها.

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