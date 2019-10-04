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مرأة

استخدمي غطاء وسادة حرير.. تعرفي على طرق الاعتناء بالشعر فى فصل الشتاء

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعد فصل الشتاء من الفصول التي تؤثر سلبا على الشعر والبشرة ولذلك يجب الاهتمام والعناية بالشعر خاصة الشعر المجعد، وقدم موقع "بولد سكاي" الهندي، بعض النصائح التى تساعدك على الاهتمام بشعرك بطريقة أفضل وهى:

1- الزيت الساخن
يساعد تدليك الشعر بالزيت الساخن على ترطيب الشعر بشكل عميق ويغذيه مثل زيت الزيتون، جوز الهند، اللوز ويترك لمدة من 30:60 دقيقة.

2 البخار للشعر
البخار لا يفيد البشرة فقط ولكن الشعر أيضًا فهو يجعل الشعر رطبا بطريقة رائعة خلال فصل الشتاء.

3 استخدام تى شيرت قطن لتنشيف الشعر
إن المنشفة يمكن أن تكون قاسية على شعرك وتجعله يتساقط ولكن التى شيرت يكون خفيفا ويساعد أيضًا على عدم هيشان الشعر.

4 استخدام مشط واسع
الحرص على استخدام مشط واسع، يعمل على عدم تساقط الشعر على عكس المشط الضيق ويفضل أن يكون من الخشب.

5 غطاء الوسادة
يفضل أن يكون من الحرير الذى يساعد على احتفاظ الشعر برطوبته على عكس الغطاء القطني، والذي يسحب الرطوبة من الشعر وخاصة المجعد.
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