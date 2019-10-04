ماشية مريضة .. ضبط 3 جزارين بـ طن لحوم فاسدة بالمنيا

صادر ضباط مباحث التموين بالمنيا 3200 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالمنيا الجديدة ومصادرة 400 عبوة مستحضرات تجميل داخل محل لبيع مستحضرات تجميل بمدينة العدوة ، وتم القبض على 3 جزارين بملوي لقيامهم بذبح الماشية المريضة وبيع لحومها للمواطنين ومصادرة طن لحوم فاسدة.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية، يفيد بشن حملة تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وقيادة العقيد وائل زكي رئيس قسم مباحث التموين .



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد ماجد . ح . ت 43 سنة المدير المسئول عن مصنع لصناعة العسل الأسود والمربى والصلصة بناحية المنيا الجديدة، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط 1920 عبوة مربى و672 عبوة عسل و600 عبوة صلصة تم سحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 29248 جنح مركز المنيا.



كما تم القبض على أحمد . م . ع 26 سنة صاحب محل جزارة وعلاء .م . ع 35 سنة صاحب محل جزارة ومحمد . م . ا 52 سنة صاحب محل جزارة بملوي بذبح الماشية المريضة وختمها بأختام مقلدة وعرضها للبيع لجمهور المواطنين.



وعقب استصدار إذن النيابة العامة تشكلت حملة تموينية بالاشتراك مع الطب البيطري، أسفرت عن ضبط المذكورين ومصادرة 1029 كيلو لحمة وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل الطبيب البيطري قرر أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12918 جنح قسم المنيا.



وتم تحرير محضر ضد محمد . ع . ع 24 سنة صاحب محل لبيع مستحضرات تجميل بمركز العدوة، وذلك لحيازته وعرضه للبيع مستحضرات تجميل بدون فواتير ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط 400 عبوة مستحضرات تجميل، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 516 جنح مركز العدوة



