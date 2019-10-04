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مرأة

على طريقة الهالوين.. ريا أبي راشد تلاعب ابنتها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:34 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي تلعب مع ابنتها، وتختفي داخل فستانها، وهو ما دفع ماتبعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وعن إعجابهم الشديد بعلاقتها المميزة مع ابنتها، ويتمنوا لها مزيدا من التوفيق في حياتها.

وقد علقت ريا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: نعيش أجواء الهالوين مبكرا قليلا.

وارتدت ريا أبي راشد فستانا باللون الأسود، والشفاف من منطقة الأكتاف، وميزن ببعض القطع الصغيرة من أوراق الشجر، من تصميم مصممة الأزياء مي ويليامز، فيما ظهرت ابنتها ببيجاما باللون الأصفر والمنقطة.

وتركت ريا ابي راشد شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

وإليكم الفيديو من هنا..
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