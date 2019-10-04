ردح وأخطاء في الحديث .. لماذا انتقد الجمهور حلقة رضوى الشربيني عن مصطفى أبو تورتة وسخر منها

تصدرت مواقع السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية واقعة هروب عريس يوم خطوبته بالتورتة والشبكة متحججا بمرض خاله، وانتشرت القصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تريند " مصطفى أبو تورتة " ، وهو ما دفع الإعلامية رضوى الشربيني لتناول الواقعة خلال برنامجها ،هي وبس ، خصوصا أنها معروفة بهجومها المستمر على الرجال.



إلا أن هناك بعد الأخطاء التي وقعت بها الإعلامية رضوى الشربيني خلال الحلقة أدت لانتقاد بعض الجمهور للإعلامية بل والسخرية منها.. و نستعرضها من خلال التقرير التالي :



الردح :



انتقادات كثيرة وجهت للأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية رضوى الشربيني خلال حلقة مصطفى أبو تورتة.



ووصفت بعض التعليقات أسلوب رضوى الشربيني بـ " الردح " نظرا لاستخدامها نبرة الصوت العالي، كما شوحت بيدها أكثر من مرة خلال الحديث ، و قالت ألفاظا لا تظهر في العادة على الهواء ، وهو ما اعتبره البعض غير لائق بمذيعة تتحدث على الشاشة .



تجاهل موضوعات أهم :



من بين الانتقادات التي وجهها الجمهور أيضا للإعلامية رضوى الشربيني أنها تجاهلت قصص أخطر وأهم كانت مثارة في نفس التوقيت ولم تتحدث عنها وعلى رأسها قضية تعذيب طفلة الدقهلية جنة.



واتهم الجمهور رضوى الشربيني بالسعي وراء التريند بحثا عن الشهرة حتى لو كان الموضوع المثار هامشيا.



لم تطرح رأي الطرف الآخر :



تعرضت رضوى الشربيني للانتقاد أيضا نظرا لأنها سمحت بمداخلة لأحد أطراف القصة ، وهي نهال كما دافعت عنها بشكل مستميت خلال الحلقة ، في حين أنها لم تستضف الطرف الآخر أو تسمح له بالدفاع عن نفسه ، وهو الأمر الذي دفع البعض لوصفها بالتحيز بسبب مشاكلها مع الجنس الآخر ، وما يعرف عنها بشأن كراهيتها للرجال.



أخطاء أثناء الحديث :



نظرا للعصبية التي تحدثت بها رضوى الشربيني وقعت الإعلامية في أكثر من خطأ خلال حديثها منها أخطاء لغوية وأيضا أخطاء في بعض الجمل التي قالتها مثل : " من وقع حفرة لأخيه وقع فيها "، والراجل اللي بيقعد جنب بنتك على الشبكة ".



وأيضا خطأ آخر كان مثار سخرية الجمهور في التعليقات ، وهي جملة " جماد ناطق لا يتحدث ".



أفورة :



اتهم الجمهور رضوى الشربيني بالأفورة والتمثيل وأنها قدمت هذه الحلقة لاكتساب تعاطف الفتيات كالعادة ، ولذلك بالغت في أدائها وحديثها خاصة بعدما ظهرت خلال الحلقة وبحوزتها تورتة .

