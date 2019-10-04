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أخبار العالم

اكتشاف حقل غاز ضخم في الصين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:37 م
شركة بتروتشاينا
شركة بتروتشاينا
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أحمد محرم
اكتشفت شركة "بتروتشاينا" الصينية، حقل غاز طبيعي ضخما في منطقة سنجان ذاتية الحكم، التي يعيش فيها أتراك الأويجور المسلمون.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعلنت شركة "حقل تاريم" النفطية التابعة لـ "بتروتشاينا"، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أمس الخميس، اكتشاف حقل غاز ضخم بإحتياطي يقدر بنحو 115.3 مليار متر مكعب في حوض تاريم.

وقال نائب المدير العام لشركة "حقل تاريم" تيان جيون، إنهم أكملوا اختبارا ناجحا لبئر في حقل الغاز، وأن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر المقبل.

وتتمتع منطقة الأويجور شمال غرب الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بموارد باطنية غنية، في مقدمتها النفط والذهب والفضة والبلاتين واليورانيوم والفحم.
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