مصرع موظف وإصابة آخر فى حادث مرور بالمنيا الجديدة

لقي موظف مصرعه وأصيب آخر إثر تعرضهما لحادث تصادم بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل الجثة للمستشفى العام ونقل المصاب لمستشفي التأمين الصحي وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة، يؤكد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام إدارة مرور المنيا الجديدة.



و بانتقال قوات الأمن تبين أن الحادث أسفر عن وفاة أحمد . م . ف 37 سنه موظف مقيم بمنطقة أبو هلال، تم نقله لمستشفى المنيا العام، وإصابة عبد الرحمن . أ . ع 42 سنة موظف مقيم بمنطقة أبو هلال مصاب بكسر بالترقوة اليمنى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا ، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق

