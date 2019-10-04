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رياضة

صدمة للزمالك.. اشتباه فى إصابة نجم الفريق بقطع بالرباط الصليبى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:04 م
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
يشتبه الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إصابة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة المقاصة الأخيرة في الجولة الثانية للدوري.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق أن هناك اشتباها في إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن تثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية الحالة النهائية للاعب وحقيقة الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وتعرض محمود عبد العزيز للإصابة في الدقائق الأخيرة للمباراة ولم يتمكن من استكمال المباراة وغادر الملعب على سيارة الإسعاف.
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