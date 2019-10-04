لـ التقصير .. إحالة مسئولي التمريض بالوادي الجديد للتحقيق

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إحالة مسئولى الوقائى بإدارة بلاط الصحية للتحقيق، لتقاعسهم فى المرور والمتابعة للوضع الوقائى بوحدة تنيدة الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز بلاط ووجه بمتابعة العمل فى الوحدات الصحية القروية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطببق العقوبات المشددة على المقصرين.



كما قرر وكيل وزارة الصحة، إحالة تمريض الوحدة الصحية بقرية الزيات التابعة لمركز بلاط للتحقيق لعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة.



جاء ذلك أثناء قيامه بجولة تفقدية مفاجئة للوحدات الصحية القروية اليوم الجمعة لمتابعة انتظام سير العمل ورصد شكاوى المواطنين والمرضى وإزالة أسبابها.



وفى سياق متصل تابع وكيل وزارة الصحة فعاليات التجهيز والاستعداد لاستقبال قافلة مستشفى سعاد كفافى بمدينة الداخلة بتوجيهات من اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تفقد العمل بقافلة مستشفى سعاد كفافى فى بداية أيام العمل وأشاد بفرق العمل وحسن التنظيم ووجه الشكر للقائمين على تنظيم القافلة ووجه مدير مستشفى الداخلة ومدير الإدارة الصحية بتوفير كافة أوجه الدعم للقافلة وتذليل الصعاب ووضع كل الإمكانيات من أجل تقديم خدمة طبية جيده للمواطنين.



