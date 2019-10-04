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رياضة

حسام البدري يناقض نفسه في تصريحات استبعاد محمد صلاح.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول للمعسكر القادم والمقرر انطلاقه الاثنين المقبل.

المثير للجدل ليس عدم استدعاء صلاح بسبب ما اكده البدري في تصريحات تليفزيونية بأن اللاعب مصاب يحتاج للراحة وفقا للتقرير الطبي لطبيب المنتخب الدكتور محمد ابو العلا وهو ما بدا عاريا تماما من الصحة حيث ان صلاح عقب تلك التصريحات ظهر متألقا مع فريقه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا، وساهم في فوز الريدز باحراز هدفين لينتهي اللقاء 4-3 لليفربول.

واثارت تلك التصريحات الجدل بين نشطاء السوشيال ميديا حيث انها تناقض الواقع وعدم استدعاء محمد صلاح لمعسكر المنتخب جاء لاسباب اخرى وليس للاصابة، والارجح انها تعود لعدم رغبة اللاعب في الحضور بعد أزمة التصويت في The Best والتي تسبب فيها اتحاد الكرة بعدم احتساب تصويت مصر له.

وينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري ، يتخللها خوض مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021.
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