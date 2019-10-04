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محافظات

أيام لا تنسى .. تعرف على برنامج احتفالات انتصارات أكتوبر بالمنيا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:15 م
المنيا
المنيا
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ايمن رياض
تحتفل محافظة المنيا يوم الأحد المقبل، بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري ومديريات الشباب والرياضة والثقافة، لخلق يوم احتفالي ممزوج بروعة النصر وحب الوطن.

وقامت محافظة المنيا بوضع برنامج خاص للاحتفال حيث يقوم المحافظ اللواء قاسم حسين بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وزيارة منطقة تجنيد وتعبئة المنيا لتقديم التهنئة لكافة ضباط وجنود المنطقة.

ويضم برنامج الاحتفال تنظيم احتفالية كبرى على المسرح الروماني بكورنيش النيل، تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وبحضور عدد كبير من الشباب والأهالي.

كما تضم الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة لقصر ثقافة المنيا، منها فنون شعبية "طلائع" واوبريت النصر، وكورال الأطفال بقيادة "عصام الشاذلي"، مجموعة من الأغاني الوطنية، عرض فيلم تسجيلي "أيام لا تنسى"، وفقرة للفنان محمد صلاح.

وعقد المحافظ اللواء قاسم حسين اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفال في هذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع، حيث أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي المنيا، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر، وأن يوفق القادة والمسئولين لما فيه مصلحة البلاد والعباد ولما يحبه ويرضاه.
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