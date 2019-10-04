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فن

اليوم.. عرض فيلم الـ Joker في أمريكا.. اعرف التفاصيل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:45 م
Joker
Joker
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آيه عاطف
تستقبل دور العرض السينمائي الأمريكية، اليوم الجمعة، فيلم الجوكر the Joker ، وذلك بعد عرضه في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ملامح فيلم الجوكر the Joker
اليوم.. عرض فيلم
فيلم الجوكر the Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، حيث يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

ويضم فيلم الجوكر the Joker عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.
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