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مرأة

بـ لوك شعر جديد.. نادين نسيب تبهر متابعيها على إنستجرام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة نادين نسيب فيديو جديدا لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نادين بـ تى شيرت نصف كم باللون الزيتى، وبنطلون جينز، وكانت فى صالون التجميل مع مصفف الشعر.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها ورموش سوداء، وأحمر شفاه باللون البينك.

واعتمدت في إطلالتها على الإكسسوارات بمجموعة من الأساور والسلاسل حول الرقبة لإكمال إطلالتها.
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