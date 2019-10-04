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مرأة

شاهد.. إطلالة محتشمة وأنيقة لـ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
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قسم المرأه
تألقت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، خلال زيارة مركز اغا خان الباكستاني برفقة زوجها الأمير البريطاني ويليام.

وظهرت كيت ميدلتون بفستان جنزاري بأكمام طويلة ونسقت معه بورتفيه، وانتعلت حذاء بكعب باللون الجنزاري، ولم تتكلف في وضع المكياج حيث اكتفت بوضع مكياج مناسب لإطلالتها الرقيقة ووضعت بلاشر خفيف مع أحمر شفاه باللون الروز.

واختارت كيت الفستان والإكسسورات من ماركة باكستانية، وتألقت بقرط وخاتم أنيق، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وتركته منسدلًا على كتفيها.
شاهد.. إطلالة محتشمة وأنيقة لـ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون
شاهد.. إطلالة محتشمة وأنيقة لـ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون
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