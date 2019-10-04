مجموعات التقوية بالمدارس.. اعرف ضوابطها وأسعارها

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس توصي بتفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة فى هذه المجموعات.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتكون مجموعة التقوية المدرسية من 8 دروس شهريًّا فى المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع ومدة الحصة الواحدة 60 دقيقة، كما يجوز أن تكون مدة الحصة 120 دقيقة بواقع 4 حصص شهريًا، بدلًا من 60 دقيقة، بواقع 8 حصص شهريًا طبقًا لظروف كل مدرسة على حدة، وبعد موافقة مجلس إدارة المدرسة، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وموافقة مدير عام الإدارة التعليمية، ومدير المديرية التعليمية، والمحافظ حسب ظروف كل مدرسة.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المدارس الابتدائية والإعدادية التى يوجد بها ضعف في مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، تنظم مجموعات تقوية في اللغة العربية تعتمد على برنامج القرائية والبرامج المعدة بمعرفة الوزارة، وذلك بالتنسيق مع توجيه مادة اللغة العربية.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا يجوز أن يزيد عدد طلاب مجموعة التقوية عن 25 طالبًا ، ولكن يجوز خفض أعداد طلاب مجموعات التقوية من 25 طالبا إلى 20 طالبا، ويجوز أن يكون من بينهم 5 طلاب من غير القادرين يتم إعفاؤهم من مقابل الاشتراك، على أن يتم اختيارهم بمعرفة مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمدرسة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات.



وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز للمعلم الذى يشترك في المجموعات الدراسية أن يقوم بالتدريس في أكثر من مجموعة بدون حد أقصى، مع الالتزام بأعداد الطلاب فى كل مجموعة، وعدم دمج أكثر من مجموعة فى مجموعة واحدة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه للطالب حرية اختيار المجموعة التى يتلقى فيها المجموعات الدراسية في ضوء الجدول المعلن المتضمن أسماء المعلمين، ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريًّا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها، ويعلن عن قيمة الاشتراك، والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات كل مدرسة فى مكان ظاهر.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه ليس من حق مدير المدرسة توزيع نصاب مجموعات التقوية على المدرسين، لافتةً إلى أن المعلم الذي يعطي مجموعات تقوية يتقاضى 90% مما يتم تحصيله.



وبالنسبة لرسوم اشتراكات مجموعات التقوية في المدارس، فقد حددتها وزارة التربية والتعليم بأنه بالنسبة لمدارس القرى ذات الدخل المنخفض والمناطق النائية تبلغ الرسوم في الحلقة الابتدائية بجميع صفوفها 20 جنيها، و25 جنيها في صفوف النقل بالحلقة الإعدادية، و30 جنيها في الصف الثالث الإعدادي، و35 جنيها في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه، و45 جنيها في الصف الثالث الثانوي.



أما عن مدارس المدن، فتبلغ رسوم الاشتراك في مجموعات التقوية 35 جنيها في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، و25 جنيها في صفوف النقل بالحلقة الإعدادية، و40 جنيها في الصف الثالث الإعدادي، و45 جنيها في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه، و 60 جنيها في الصف الثالث الثانوي.



وبشأن المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية ، فتبلغ رسوم الاشتراك في مجموعات التقوية 40 جنيها في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، و35 جنيها في صفوف النقل بالحلقة الإعدادية، و45 جنيها في الصف الثالث الإعدادي، و50 جنيها بصفوف النقل في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي وما في مستواه، و70 جنيها في الصف الثالث الثانوي.



ويجوز خفض قيمة الاشتراكات المذكورة بالمادة الرابعة من القرار الوزاري 53 لسنة 2016، طبقا لطبيعة كل منطقة جغرافية محيطة بالمدرسة، بناءً على اقتراح مسبب من مجلس إدارة المدرسة، وموافقة كل من مجلس الامناء والاباء والمعلمين، ومدير عام الإدارة التعليمية ومدير المديرية.