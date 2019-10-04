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فن

اخبار الفن | حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل.. مفاجأة محمد رمضان لجمهوره

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:18 م
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


في عيد ميلادها.. حقيقة عودة شمس البارودي إلى التمثيل

تحتفل الفنانة شمس البارودي، زوجة الفنان الكبير حسن يوسف، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الرابع والسبعين، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 4 أكتوبر 1945.


محمد رمضان يعلن مفاجأة بشأن مكان حفله الجديد

أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامة حفل جديد له فى السعودية.


اليوم .. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في نادي الرواد بالعاشر من رمضان

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي كبير، مساء اليوم الجمعة، في نادي الرواد بـ منطقة العاشر من رمضان، ومن المتوقع حضور ضخم من الجمهور.


أدهم سليمان يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية .. غدًا

يستعد أدهم سليمان لإحياء حفل غنائي مساء غد السبت، للاحتفال بتخرج كلية تربية، بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد كبير جدًا من الطلبة.


أبطال فيلم ليل خارجي في السويد للمشاركة في مهرجان مالمو

سافر فريق عمل فيلم "ليل خارجي" إلى السويد للمشاركة في مهرجان "مالمو" للسينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان، ومنافسة العديد من العروض المشاركة أيضًا.

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