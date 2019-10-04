اتحاد الكتاب العرب ينعى إبراهيم فتحى: علامة مضيئة فى تاريخ النقد العربى

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام، الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، بيانًا ينعى فيه الناقد والمترجم الراحل إبراهيم فتحى، الذى غادر دنيانا، مساء أمس، بمدينة لندن، عن عمر ناهز 89 عاما.



وهذا نص البيان: ببالغ الحزن والأسى، تلقى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، نبأ رحيل الناقد الكبير إبراهيم فتحى، أحد العلامات المضيئة في مجال النقد والترجمة ومن أهم نقاد جيل الستينيات وأبرز المساهمين فى إثراء الحياة السياسية والفكرية فى مصر والعالم العربى.



وأكد بيان اتحاد الكتاب والأدباء العرب، أن رحيل إبراهيم فتحى يعد غيابه خسارة كبيرة للوسط الأدبى والثقافى فى مصر وفى الوطن العربى، فقد كان الكاتب والروائى الكبير صاحب رأي، وقلم مستنير، وكان في طليعة المهتمين بقضايا النقد والثقافة العربية، حتى آخر يوم في حياته.



إضافة إلى ذلك فقد كان الفقيه واحدًا من الأكاديميين المرموقين، وأساتذة النقد العربى، وقد تخرجت أجيال على يديه من الجامعات المصرية، كما أن ترجماته أضافت إلى المكتبة العربية أعمالًا مهمة ستخلد ذكراه.