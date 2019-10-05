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برلمان

نائب البحيرة يخاطب وزارة الري بشأن استكمال المشروع المطور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
النائب محمود شعلان
النائب محمود شعلان
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حسن رضوان
أعلن محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن تقدمه طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيه لوزارة الري، بشأن عدم استكمال مشروع الري المطور في المحافظات وخصوصًا بمحافظة البحيرة.

وأضاف "شعلان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع الري المطور عبارة عن وضع محولات كهربائية لاستخدامها في عملية ري الأراضي الزراعية، حتى يستطيع تستطيع النباتات أن تنمو وتكبر، مؤكدًا أن هذه المحاولات حتى الآن لم يتم تركيبها برغم أن الفلاح يدفع أقساطها.

وأوضح النائب إلى أن هذا الأمر يدفع الفلاح أن يدفع القسط بالاضافة إلى شراء السولار لاستخدام في مواتير أخرى يمكن من خلالها ري الأرض وذلك ينتج عنه تكلفة كبيرة تقع على كاهل الفلاح البسيط.

وأكد النائب على أنه سيقدم طلب الاحاطة لبيان أسباب تأخر تركيب هذه المحولات والتحقيق في هذا الشأن.
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