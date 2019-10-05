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محافظات

بشرى سارة لأهالي الداخلة.. إفتتاح 16 مشروعا جديدا.. تعرف عليهم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
مركز الداخله
مركز الداخله
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن افتتاح ووضع حجر أساس 16 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة 80 مليونا و397 ألف جنيه، بالمركز وقراه بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر من كل عام.

أكد رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، افتتاح 11 مشروعا بتكلفة 39 مليونا و767 ألف جنيه، تتضمن إنشاء جناح بمدرسة مصطفى السعيد بقرية المعصرة للتعليم الأساسي بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وإنشاء مدرسة قرية القلمون الثانوية بقرية القلمون بتكلفة 7 مليون و100 ألف جنيه، وتعلية مدرسة بئر الوسطاني بقرية الموهوب الابتدائية بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وإنشاء جناح بمدرسة الغرغور الابتدائية بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف أنه سيجري افتتاح مبني الضرائب العقارية، بـ4 مليون جنيه، مبني الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب بتكلفة مليون و675 ألف جنيه، ومبنى وحدة الإطفاء بقرية غرب الموهوب بتكلفة 2 مليون و492 ألف جنيه، وإنشاء ممشى سياحي بتكلفة مليون جنيه.

ولفت إلى وضع حجر أساس مستشفى الداخلة العام بمدينة موط بتكلفة 30 مليون جنيه، وفرع للبنك الأهلي، ووحدة إطفاء بمدينة موط بتكلفة 5 ملايين و660 ألف جنيه، ومبنى إدارة مرور بتكلفة 4 ملايين و470 الف جنيه، ومبني للوحدة المحلية لقرية القلمون بتكلفة 500 ألف جنيه.
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