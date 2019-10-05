برلماني يشيد بجهود الجهات الرقابية لضبط 560 كجم من أسماك الأرنب السامة

طالب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والثروة السمكية مجلس النواب، بتشديد الرقابة على جميع الأسواق المحلية لضبط أي مخالفات من الممكن أن تهدد سلامة وصحة المواطن.



وقال محمود شعلان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك تجارا أصحاب ضمائر سوداء من المفترض إحكام الرقابة عليهم للحد من انتشار أي خطر يضر الصحة العامة، مشيدًا بجهود الأجهزة الرقابية في ضبط 560 كجم من أسماك الأرنب السامة بالأسواق المحلية بالإسكندرية.



وأكد النائب أن هناك قانونا يعاقب كل من تسول له نفسه أن يقوم بترويج أي سلعة أو منتج يمكن أن يهدد سلامة المواطن، محذرًا المواطنين من عدم شراء هذه الأسماك الضارة والابتعاد عنها نهائيًا.



وتقول الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء، إنها سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وسميت بهذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب.



وفي مصر تعد من الأسماك المجرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة، وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.



وتختلف أعراض التسمم من شخص إلى آخر على حسب الكمية التي تم تناولها، وتبدأ بالرغبة في النوم العميق الذي قد يصل إلى أكثر من 6 ساعات، أو حدوث تنميل بالوجه واللسان والشفتين، بالإضافة إلى حالات الإسهال والقيء والدوخة، وتصل فى أحيان كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسى وحدوث الوفاة.



وحسب الجرعة، فإن الأعراض الأولى تظهر على شكل الشعور بالدوخة، والتعرق، والتنميل والحكة والقيء، والأعراض الأكثر حدة تظهر على شكل آلام عضلية، ومشاكل تنفسية، وهبوط في ضغط الدم والشلل الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسي، وتحدث الوفاة في فترة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات.



سم هذه السمكة يوجد في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها؛ تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدا، ولا توجد السموم في لحم السمكة.



تتراكم المواد السامة ايضا في أسنان السمكة بسبب تحلّل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضراء السامة، وسموم هذه السمكة تعد من أشد الأنواع فتكا، كما أن الكبد الكبير في هذه السمكة يغري الناس بتناوله دون أن يدركوا كم السموم القاتلة المتراكمة به.



وإذا قام بائع السمك بسلخها ولم يقم بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص شديد، سيصاب فورًا لحم السمك وينتقل إليه السم وتصيب من يأكلها بأعراض التسمم.



الخطير في الأمر أن بعض باعة الأسماك قد يسلخون السمكة ويبيعونها على شكل قطع فيليه حتى يطمسوا ملامحها ولا يتمكن المستهلك من معرفتها، خاصة وهى تباع بأسعار رخيصة جدًا خاصة لدى البائعة الجائلين، والكبير من تلك الأسماك يمكنهم من استخراج لحم منها بنسبة معقولة.



وحذرت الدكتورة شيرين زكي من تناول أي سمك فيليه غير مضمون، قائلة: "تجنبوا البحث عن الرخيص لأنه قد يكون مميتا".