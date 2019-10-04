Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. سمكة الأرنب تثير الذعر.. تسليم السوداني وليد عبد الرحمن للخرطوم.. حقيقة تصدر مصر عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:23 م
موجز صدى البلد
موجز صدى البلد
Advertisements
على صالح
نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 4 أكتوبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

اهـــم الاخــــــبار

دعما لعلاقات الشعبين..الخارجية تعلن تسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن لحكومة الخرطوم
أعلنت وزارة الخارجية أنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع ‏مصر وجمهورية السودان، ‏وتعزيزًا لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين صدر اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١٠/٤ قرارًا بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن لحكومة الخرطوم


المؤتمر العربي لعمال الصناعات الاستراتيجية يعلن التضامن مع مصر في محاربة الإرهاب
اعلن ممثلو العاملين بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية بالدول العربية تضامنهم مع النداء المصري الذي يطالب بتكاتف المجتمع الدولي، في محاربة الارهاب ومحاسبة كل من يموله أو يمده بالسلاح والعتاد.


التضامن: صرف ما يزيد عن 50% من معاشات أكتوبر في 3 أيّام
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف ما يزيد عن 50% من إجمالي المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر


الحكومة تكشف حقيقة تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان. وتواصل المركز ...


الوزراء: لا صحة لغياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المدعم
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز. وتواصل ...


الحكومة تنفي زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي
نفى المجلس الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام ...


الصحة: 117 وحدة لتسجيل الأسر بالتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء 117 وحدة لتسجيل الأسر وفتح الملفات بمحافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وهي: (الأقصر، السويس، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء)


البيطريين: سمكة الأرنب سامة ومميتة ومحرم تداولها..وتحذير من بيع لحمها فيلية.. صور
قالت الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن سمكة الأرنب تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وسميت بهذا الاسم لأن اسنانها تشبه اسنان الأرنب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اهم الاخبار.. السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان.. رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019.. فضيحة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي.. الفيل الأزرق 2 يحقق إيرادات 90 مليون جنيه

الحكومة تكشف حقيقة تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان

الحكومة تواجه الشائعات.. حقيقة فرض ضريبة جديدة على السيارات.. وصحة وقف برنامج تكافل وكرامة.. وتنفي زيادة المصروفات المدرسية الخاصة هذا العام.. تحسم الجدل حول تقسيم المصرية للاتصالات

ترشيحاتنا

صدمة للزمالك.. اشتباه فى إصابة نجم الفريق بقطع بالرباط الصليبى

مشادة كلامية بين اليوتيوبر أحمد حسن ومتابع بسبب مهنة والده.. اعرف الحكاية

حكم الإشارة بالإصبع فى التشهد .. البحوث الإسلامية يجيب

عمرو الجنايني يقود مبادرة صلح بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

تحرك عاجل من البرلمان تجاه كارثة سمكة خطيرة تسبب الوفاة

موعد والقنوات الناقلة .. مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور

منة فضالي تتألق بمايوه منقوش على انستجرام