أهم الأخبار.. سمكة الأرنب تثير الذعر.. تسليم السوداني وليد عبد الرحمن للخرطوم.. حقيقة تصدر مصر عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الجمعة، الموافق 4 أكتوبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهـــم الاخــــــبار
دعما لعلاقات الشعبين..الخارجية تعلن تسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن لحكومة الخرطوم
أعلنت وزارة الخارجية أنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر وجمهورية السودان، وتعزيزًا لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين صدر اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١٠/٤ قرارًا بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن لحكومة الخرطوم
المؤتمر العربي لعمال الصناعات الاستراتيجية يعلن التضامن مع مصر في محاربة الإرهاب
اعلن ممثلو العاملين بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية بالدول العربية تضامنهم مع النداء المصري الذي يطالب بتكاتف المجتمع الدولي، في محاربة الارهاب ومحاسبة كل من يموله أو يمده بالسلاح والعتاد.
التضامن: صرف ما يزيد عن 50% من معاشات أكتوبر في 3 أيّام
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف ما يزيد عن 50% من إجمالي المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر
الحكومة تكشف حقيقة تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان. وتواصل المركز ...
الوزراء: لا صحة لغياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المدعم
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز. وتواصل ...
الحكومة تنفي زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي
نفى المجلس الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام ...
الصحة: 117 وحدة لتسجيل الأسر بالتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء 117 وحدة لتسجيل الأسر وفتح الملفات بمحافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وهي: (الأقصر، السويس، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء)
البيطريين: سمكة الأرنب سامة ومميتة ومحرم تداولها..وتحذير من بيع لحمها فيلية.. صور
قالت الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن سمكة الأرنب تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وسميت بهذا الاسم لأن اسنانها تشبه اسنان الأرنب.
اهـــم الاخــــــبار
دعما لعلاقات الشعبين..الخارجية تعلن تسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن لحكومة الخرطوم
أعلنت وزارة الخارجية أنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر وجمهورية السودان، وتعزيزًا لأواصر التعاون بين حكومتيّ البلدين صدر اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١٠/٤ قرارًا بتسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن لحكومة الخرطوم
المؤتمر العربي لعمال الصناعات الاستراتيجية يعلن التضامن مع مصر في محاربة الإرهاب
اعلن ممثلو العاملين بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية بالدول العربية تضامنهم مع النداء المصري الذي يطالب بتكاتف المجتمع الدولي، في محاربة الارهاب ومحاسبة كل من يموله أو يمده بالسلاح والعتاد.
التضامن: صرف ما يزيد عن 50% من معاشات أكتوبر في 3 أيّام
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف ما يزيد عن 50% من إجمالي المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر
الحكومة تكشف حقيقة تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان. وتواصل المركز ...
الوزراء: لا صحة لغياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المدعم
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز. وتواصل ...
الحكومة تنفي زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي
نفى المجلس الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام ...
الصحة: 117 وحدة لتسجيل الأسر بالتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء 117 وحدة لتسجيل الأسر وفتح الملفات بمحافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وهي: (الأقصر، السويس، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء)
البيطريين: سمكة الأرنب سامة ومميتة ومحرم تداولها..وتحذير من بيع لحمها فيلية.. صور
قالت الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن سمكة الأرنب تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وسميت بهذا الاسم لأن اسنانها تشبه اسنان الأرنب.