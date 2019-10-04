أهم الأخبار.. سمكة الأرنب تثير الذعر.. تسليم السوداني وليد عبد الرحمن للخرطوم.. حقيقة تصدر مصر عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان

الحكومة تواجه الشائعات.. حقيقة فرض ضريبة جديدة على السيارات.. وصحة وقف برنامج تكافل وكرامة.. وتنفي زيادة المصروفات المدرسية الخاصة هذا العام.. تحسم الجدل حول تقسيم المصرية للاتصالات