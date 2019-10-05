كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق.. وبرلمانيون: الواحدة تقتل 1000 شخص.. وتحذيرات من تناولها وشرائها

برلماني يحذر المواطنين من تناول أسماك الأرنب

تحرك عاجل من البرلمان تجاة كارثة سمكة خطيرة تسبب الوفاة

برلماني يشيد بجهود الجهات الرقابية لضبط 560 كجم من أسماك الأرنب





بعد ضبط الأطباء البيطريين في أسواق الإسكندرية من كميات خاصة بـ سمكة الأرنب السامة حيث تم ضبط 560 كجم من هذه السمكة ذات أحد أخطر أنواع السموم فتكًا وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أنها سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وسميت بهذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب.





وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء إنها سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وسميت بهذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب.





في مصر تعد من الأسماك المجرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة، وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.





وتختلف اعراض التسمم من شخص إلى آخر على حسب الكمية التي تناولها وتبدأ بالرغبة في النوم العميق الذي قد يصل إلى أكثر من 6 ساعات أو حدوث تنميل بالوجة واللسان والشفتين بالإضافة إلى حالات الإسهال والقئ والدوخة وتصل فى أحيان كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسى وحدوث الوفاة.





وحسب الجرعة فإن الأعراض الأولى تظهر على شكل الشعور بالدوخة، والتعرق، والتنميل والحكة والقيء، والأعراض الأكثر حدة تظهر على شكل آلام عضلية، مشاكل تنفسية، هبوط في ضغط الدم والشلل الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسي، وتحدث الوفاة ما بين 6 إلى 8 ساعات.





سم هذة السمكة يوجد في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد و قرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدا، ولا توجد السموم في لحم السمكة.





تتراكم المواد السامة ايضا في أسنان السمكة بسبب تحلّل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضراء السامة، وسموم هذه السمكة تعد من أشد الأنواع فتكا، كما أن الكبد الكبير في هذه السمكة يغري الناس بتناوله دون ان يدركوا كم السموم القاتلة المتراكمة به.





وإذا قام بائع السمك بسلخها ولم يقم بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص شديد سيصاب فورًا لحم السمك وينتقل إليه السم وتصيب من يأكلها بأعراض التسمم.





الخطير في الأمر أن بعض باعة الأسماك قد يسلخون السمكة ويبيعونها على شكل قطع فيليه حتى يطمسوا ملامحها و لا يتمكن المستهلك من معرفتها خاصة وهى تباع بأسعار رخيصة جدًا خاصة لدى البائعة الجائلين، والكبير من تلك الأسماك يمكنهم من استخراج لحم منها بنسبة معقولة.





وحذرت الدكتورة شيرين زكي من تناول أي سمك فيليه غير مضمون، قائلة: "تجنبوا البحث عن الرخيص لأنه قد يكون مميتا".





وبدوره، حذر محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من تناول هذه الاسماك وتداولها نهائيًا في الأسواق، معقبًا:" السمكة الوحدة بتقتل 1000 شخص".





وطالب "الشورى" في تصريحات لـ"صدي البلد"، وزارة الصحة من تجهيز أمصال قوية لمحاربة سموم سمكة الأرنب في حالة وجود أي حالة تتعرض لهذا السم الخطير ، مشددًا على ضرورة الرقابة القوية على الأسواق لإعدام جميع الأسماك الموجودة ومنع تداولها نهائيًا ومعاقبة أي شخص يبيع هذه الاسماك.





وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان ، على ضرورة إطلاق حملات توعية من جانب وسائل الإعلام لتحذير جميع المواطنين من شراء هذه الأسماء وعرض صورها على شاشات التلفزيون لمقاطعتها نهائيًا





كما أعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن دائرة الاسكندرية، عن تقدمة طلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعمل مسح شامل لجميع الأسواق للتأكد من عدم وجود أي أسماك سامة.





وأضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لابد أن تقوم الجهات الرقابية بتضيق الدائرة حول الأماكن التي يمكن أن تتواجد بها هذه السمكة السامة وتداولها، وضبط كل من يحاول ترويجها واستخدامها كوسيلة ربح ضد صحة المواطن.





وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة الاسكندرية، إلى ضرورة إطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من شراء وتناول هذه السمكة الخطيرة في جميع انحاء الجمهورية.





وطالب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري والثروة السمكية مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على جميع الاسواق المحلية لضبط أي مخالفات من الممكن أن تهدد سلامة وصحة المواطن.





وأضاف "شعلان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أن هناك تجار اصحاب ضمائر سوداء من المفترض احكام الرقابه عليهم للحد من أنتشار أي خطر يضر الصحة العامة، مشيدًا بجهود الاجهزة الرقابية في ضبط 560 كجم من أسماك الأرنب السامة بالأسواق المحلية بالاسكندرية.



