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رياضة

أحمد عبدالظاهر على رأس قائمة أسوان لمواجهة الأهلي..غدا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:48 م
فريق أسوان
فريق أسوان
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رباب الهواري
أعلن مجدى عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الأول بنادي أسوان، القائمة النهائية للاعبي الفريق الأول استعدادا لخوض المباراة الثالثة لأسوان فى الدوري المصري والتى ستقام غدا على ستاد أسوان في الثالثة عصرا.


وضمت القائمة كلا من :

في حراسة المرمى ،مسعد عوض ورضا السيد

في الدفاع : عبدالله السنجهاوى ،وإبراهيم القاضي ، ومحمد إسماعيل ، و طارق أبو العز ، والحسينى سمير ، ومحمود نعيم.

في الوسط : هيثم الفيل، وأحمد عامر ، وخالد الشيخ ، وموسي داو ، وأحمد صغيرى ، عبدالعزيز أمام ، وحسن طارق ، ومحمد الصباحي.

في الهجوم : أحمد عبد الظاهر ، وفادي فريد ، وأوميد أوكري ،وإبراهيم جلال. 


وتردد أنباء عن أن مجلس ادارة نادي أسوان قد توصل لاتفاقات مع الشركة الراعية لإذاعة مبارياته في الدوري المصري بداية من مباراة غدا أمام النادي الأهلي .

وكان قد قرر مجلس ادارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان ، عدم إذاعة المباريات الخاصة بالفريق الأول في منافسات الدورى الممتاز موسم 2019 /2020، لعدم التوصل لاتفاق مناسب لنادي أسوان مع الشركة الراعية.
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