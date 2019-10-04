موكب مهيب للملك سلمان يحلق في سماء الرياض | شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو للموكب المهيب المرافق لطائرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في أجواء العاصمة الرياض.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة موكبا مهيبا يرافق طائرة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز في أجواء العاصمة الرياض برفقة مقاتلات حربية، وعاد الملك سلمان إلى العاصمة السعودية أمس الاول الأربعاء بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.



وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح السبت الماضي، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".