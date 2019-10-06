Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليلى علوى تصل السويد للمشاركة بلجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:41 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements
مالمو - محمد نبيـل
خطفت النجمة ليلى علوى الأنظار بعد وصولها مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته التاسعة، والذى يقام فى جنوب السويد برئاسة محمد قبلاوى.

وتنضم ليلى علوى إلى المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم، فى لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

مهرجان مالمو للسينما العربية يقام فى الفترة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل.. ويعرض فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، وتدور أحداثه حول شخصية لطفي ، مهاجر تونسي يعيش في فرنسا، مجبر على العودة إلى تونس لرعاية يوسف ، ابنه التوحد البالغ من العمر 9 سنوات والذي لم يره منذ 7 سنوات، يتجاهلها طفله، الذي يحرمه حتى من أدنى نظرة، يحولها لطفي إلى تحد، سيأخذه على طريق أن يصبح أبًا، حقيقيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حضور قوي للأفلام المصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية.. الضيف يشارك في المسابقة الرسمية.. ما تعلاش عن الحاجب يتنافس على الأفلام القصيرة.. وأمسية خاصة لـ يوم الدين

بحضور ليلى علوي.. مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف تفاصيل دورته التاسعة

مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن لجان تحكيمه.. حضور تونسى فى الافتتاح ومصرى بالختام.. وعرض 47 فيلما

حول الخلايا الإسلامية المتشددة.. فيلم فتوى ينافس بمسابقة مالمو للسينما العربية

بدء وصول ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية لحفل الافتتاح

مالمو للسينما العربية يكرم الراحل نجيب عياد

ترشيحاتنا

عمرو أديب يعرض فيديو لـ محمد مرسي عن سد النهضة.. شاهد

بسام راضي يكشف الهدف من نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد خماسية الأهلي في أسوان

بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. لاعب ليستر سيتي يتعرض للعنصرية

بعد خلعها الحجاب.. شهيرة ترد بقوة على منتقديها بسبب الباروكة

مصري ينصب على بريطانية.. والمحكمة تنصفه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا