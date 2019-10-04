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فن

أسر ياسين يصل السويد لحضور مالمو للسينما العربية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:16 م
اسر ياسين
اسر ياسين
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محمد نبيـل
وصل مساء اليوم النجم آسر ياسين لحضور الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية، حيث يعرض له فيلمان وهما، تراب الماس، وشوكة وسكينة.

فيلم تراب الماس تدور أحداثه حول طه، صيدلي يعيش حياة كئيبة مع والده ، ويعزف على الطبول في أوقات فراغه. عندما يعود إلى المنزل يومًا ما ، يجد والده ميتًا على الأرض. بالكاد يمتص الصدمة قبل أن يوجه ضربة إلى الرأس تجعله فاقدًا للوعي. 

يبدأ في قراءة مذكرات والده لاكتشاف الأسرار التي يمكن أن تكشف عن من يقف وراء مقتله. إنه يتعلم عن تاريخ جده هناء الزهار وصديقه الخواجة ليتو، وكيف أثر الاثنان على والده حسين الزهار. انه يتعلم أيضا من أسرار مجموعة فاسدة طاردها والده من خلال تلسكوب من نافذته.

وفيلم شوكة وسكينة على ما يبدو أنه محادثة عشوائية بين شخصين التقيا للتو، يكشفون عن أسرارهم أثناء تناول موضوعات الحب والزواج والخيانة الزوجية ، واستكشاف أسبابهم في حوار مكثف ، ويقبلون بعضهم البعض، والقسوة، والسخرية، ونصائح الزواج ، حتى يصلوا إلى خيار غير متوقع، حيث يكشفون عن أبشع الحقيقة التي كانت سرًا منذ دخولهم ، ويتركون تمامًا الطريقة التي التقوا بها .. غرباء.

مهرجان مالمو للسينما العربية يعرض 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي، برئاسة محمد قبلاوى.
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