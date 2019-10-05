نموذج للتنمية في الصحراء الشرقية.. وادي حوضين بالشلاتين مجتمع متكامل يعتمد على المياه المالحة ويحقق الاكتفاء الذاتي.. ينتج الخضروات واللحوم والأسماك

سكرتير البحر الأحمر:

أحد الأودية الصحراوية ويبعد عن مدينة الشلاتين حوالي 32 كم

نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية

إنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات تجفيف النباتات

مراعي للإبل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة

تقنيات حديثة فى عمليات الرى تساهم فى الحفاظ على مياه الرى









يعد مشروع وادي حوضين مشروعا للتنمية المتكاملة بشلاتين محافظة البحر الأحمر والذي قام بتنفيذه الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.





يقول اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن الفكرة الرئيسية للأعمال التى تجري بوادي حوضين وهو أحد الأودية الصحراوية ويبعد عن مدينة الشلاتين حوالي 32 كم ترتكز على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأراضي الصحراوية فى إنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات البان ولحوم الإبل وكذلك توفير المراعي للإبل والماعز طوال العام وباستخدام المياه المالحة.





وأضاف عبد الفتاح تركز الفكرة على إعادة استخدام المياه بكافة صورها سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار وتصل ملوحتها حوالي 7000 جزء فى المليون تستخدم فى زراعة محاصيل الأعلاف مثل القطف والاكاسيا و البانيكم أو مياه محلاة تستخدم فى زراعة الطماطم – الخيار – الفلفل الباذنجان – الكوسة – الكانتلوب – البطيخ أو مياه شديدة الملوحة ناتج محطات التحلية وتصل ملوحتها حوالي 12500 جزء فى المليون.





واضاف سكرتير عام المحافظة ان المياه ايضا تستخدم فى إنشاء المزارع السمكية المكثفة وتستخدم فى استزراع أسماك البلطي الأحمر والبوري والقاروص وكذلك المياه الناتجة من إحلال المياه من المزرعة السمكية وتصل ملوحتها إلى 13000 جزء فى المليون وتستخدم في زراعة النباتات الملحية مثل السلاكورنيا- والشعير المتحمل للملوحة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة فى عمليات الرى تساهم فى الحفاظ على مياه الرى وتقليل استخدام المياه نسب تتراوح من 35 إلى 50% مثل استخدام النماذج الحديثة للرى مثل الرى بنظام الأمطار المصطنعة وهو يوفر نصف المياه المستخدم في الرى، فضلًا عن أنه يزيد من إنتاجية المحاصيل ويخفض في درجات الحرارة حول النباتات في فصل الصيف وكذلك يتميز بعدم إعاقته لأي عملية زراعية واستخدام الصوب الهيدروبونيك وهو أحد الطرق لزيادة الانتاج وخفض استخدام المياه بنسب كبيرة.





وتابع عبد الفتاع يعتبر نموذج وادي حوضين للتنمية المتكاملة هو نموذج للتنمية المتكاملة والمستدامة باستخدام المياه المالحة ويضم المشروع عدد من الأنشطة والوحدات يمكن ايجازها فى الاتى:-





- عدد (3) آبار بدار باستخدام محطات الطاقة الشمسية وتتراوح ملوحتها بين 7000 إلى 8000 جزء فى المليون.

- محطة تحلية مياه آبار بقدرة 15م3ساعة وتشمل عمل خزان من الخرسانة المسلحة سعة 400م3.

- مزرعة سمكية مكثفة سمكية تتكون من عدد (4) أحواض دائرية وعدد(2) أحواض مستطيلة من ناتج المياه المحلاه من محطة التحلية بالاضافة إلى عدد واحد محطة طاقة شمسية قدرة 32ك

- 50 صوبة زراعية عادية.

- هنجران تصنيع بوادي حوضين والديف.

- مجفف شمسي كبير لعمل تجفيف للنباتات الطبية والعطرية المزمع زراعتها مثل المورينجا وخلافه.

- وحدة تعبثة وتغليف للنباتات الطبية والعطرية.

- وحدة إنتاج أعلاف من مخلفات المحاصيل والمورينجا.

- نظام رى بالمطر المصطنعة لرى القمح والشعير والمورينجا.

- تربيه الدواجن عنبر تسمين – عنبر إنتاج بيض – قلعة تربية حمام.

- مزرعة لتربية الآبل لانتاج لحوم والبان الآبل ومعدات بسترة وتعبئة البان الآبل.

- 3 استراحة مجهزة بالكامل لاقامة العاملين.

- 18 صوبة زراعية تعمل بنظام الهيدروبونيك بالاضافة إلى وحدة ضباب رزازي.

- بالإضافة إلى الجرارات الزراعية الكبيرة وجرارات الصوب الزراعية وموالدات الكهرباء والأدوات الزراعية المختلفة.