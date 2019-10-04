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أخبار البلد

هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم خلال الفترة من 2-4 اكتوبر الجاري بمدينة كييف بأوكرانيا، والذي يعد واحدًا من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في اوكرانيا.

وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين على سفير جمهورية مصر العربية في كييف، وشارك في الافتتاح السيد محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براج والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وحظى الجناح المصري المشارك بالمعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والعروض الموسيقية والفنية بالجناح، وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية، وتم تدشين هاشتاج خاص خلال فترة المعرض بعنوان #Egyptuitm2019 شارك من خلاله الزائرين بوضع أجمل اللقطات والصور التذكارية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام، وقد لاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تنظيم مجموعة من المسابقات بين الزائرين ومنح جوائز تذكارية.

وجاءت هذه المشاركة فى ضوء استراتيجية الوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق سياحية جديدة.

ويعد السوق الأوكراني أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للمقصد السياحي المصري والتي شهدت تطورا كبيرا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة، حيث جاء السوق الأوكراني في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للحركة السياحية الوافدة الى مصر واحتل المركز الثاني بعد السوق الألماني.

وتتزايد أهمية هذا السوق بعد تسيير طيران مباشر بين كييف والقاهرة عن طريق الخطوط الجوية الأوكرانية منذ إبريل 2018 .

ولاقي الجناح المصري المشارك فى هذا المعرض اشادة واستحسان الزائرين والمشاركين من الفنادق والشركات المصرية المشاركة نظرا لموقع الجناح المتميز، فضلا عن تزويد الجناح المصري بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل تقنية الهولوجرام، كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية Interactive Screen تحتوي على صور ومعلومات عن المقاصد السياحية في مصر بعدة لغات ، بالإضافة الي استخدام نظارات ثلاثية الابعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي Virtual reality بها صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الاحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعلية مع جمهور الزائرين.

كما تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدى مثل شرم الشيخ، الغردقة، الاقصر، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة في ضوء استراتيجية الوزارة في الترويج branding by destination ، كما زُينت جدران الجناح المصري بمواد ترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

وعلى هامش المعرض تم عقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع أكبر منظمي الرحلات بالسوق الأوكراني
‏a touristic, TPG, Join Up, TEZ, TUI, Coral Travel, Pegas, Anex حيث تم توجيه الشكر لهم على النجاح الذى تحقق العام الماضي وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال هذا العام، كما تناولت اللقاءات الاستعدادات للموسم السياحي القادم واستهداف شرائح ذات انفاق مرتفع وذلك بطرح برامج لمنتجات جديدة مثل السياحة الثقافية ( القاهرة – الاسكندرية – وادى النيل ) والسياحة الشاطئية، بالإضافة الى دعوة المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من أوكرانيا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

وسوف يشهد السوق الأوكراني مزيدا من الحملات الترويجية والقوافل السياحية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع منظمي الرحلات لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال شتاء 2019-2020 ، فضلا عن الترويج للمتحف المصري الكبير بالتنسيق مع الشركاء المهنيين لاسيما الخطوط الجوية الاوكرانية والتي تقوم بتسيير 4 رحلات طيران مباشرة اسبوعيا الى القاهرة.
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
هاشتاج Egyptuitm2019# يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
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