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مرأة

بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:52 م
صدى البلد
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قسم المرأه
تتألق الفنانة دنيا سمير غانم بمختلف الاستايلات التى تناسبها، حيث تنوع بين السهرة والكاجول والرياضي وتختار ألوانا تليق بها وتختار اللون الأسود الذي يعطيها أناقة وفخامة مع الألوان الفاتحة التي تبرز جمالها.

ودائما ما تتربع دنيا على عرش الموضة وتواكب كل ما هو جديد، وأطلت دنيا سمير غانم بـ جمبسوت سوداء وكعب وشنطة تأخذ شكلًا جديدًا وعصريًا، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة وقط دائري في إحدى المناسبات.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، بـ فستان أزرق مكشوف الظهر ويأخذ قصة الكتف وكتف وكان الفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب أثناء حضورها مهرجان الفضائيات العربية وحصولها على جائزة أفضل ممثلة لعام ٢٠١٩.

وأطلت بـ هوت شورت أسود وبلوزة ستان حمراء ذات أكمام طويلة، وانتعلت حذاء باللون الجملى، وتركت شعرها منسدلًاعلي كتفيها ووضعت ميكب هادئ وبسيط في الاحتفال بميلاد زوجها.

وتختار دنيا الإكسسوارات التى تناسب إطلالتها، وتعتمد دائما على ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية مع بلاشر خفيف وأحمر شفاه بمختلف الدرجات.
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
بعد تصدر التريند.. 20 إطلالة تبرز أناقة دنيا سمير غانم
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