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رياضة

مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي.. صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان على مشاهدة جانب من المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أقيم عصر اليوم الجمعة على استاد أسوان.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أسوان في الثالثة غدا السبت على استاد أسوان في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وعقد مدير أمن أسوان جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري؛ للتأكيد على الترتيبات الخاصة بالمباراة وتوفير كل ما يلزم خلال اللقاء.
مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي.. صور
مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي.. صور
مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي.. صور
مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي.. صور
مدير أمن أسوان يحضر مران الأهلي.. صور
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