مياه المنيا تضع خطة لمواجهة السيول .. تعرف عليها

أعلن المهندس ياسر احمد الشهاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن وضع خطة كاملة للشتاء القادم حيث تم وضع خطة لادارة الازمات في حالة حدوث اي سيول.





اكد الشهاوي علي جاهزية الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة اي ازمة فقد تم تجهيز كافة سيارات جاهزية الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والتريسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه وكذا وحدات الكسح الصغيرة (الكوبوتا) والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية مع تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنيين المتخصصين للتغلب على أى أعطال قد تحدث من جراء الأزمة مع ربط غرفة عمليات الشركة وفروعها مع غرفة عمليات المحافظة واخطار الشركة القابضة.





فيما يخص قطاع المعامل يتم ربط المعمل المركزى للشركة بالمعامل المتنقلة لآخذ عينات من المياه بصفة مستمرة والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمى وكذلك الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور تحسبأ لزيادة العكارة فى المصادر المائية (نهر النيل – الترعة الأبراهمية – البحر اليوسفى) .





وفيما يخص محطات المياه فإنه عند الإبلاغ عن حدوث الأزمة فيتم إخراج محطات وعمليات مياه الشرب التى قد تتأثر بالأزمة مع تحديد المحطات البديلة التى يتم ربطها على المحطات والعمليات المتضررة نتيجة لحدث السيول لتغذية المدن والمناطق المتأثرة بالازمة وكذلك يتم ملء الخزانات الأرضية والعلوية مع الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور لاحتمال زيادة عكارة مصادر المياه (نهر النيل) نظرا لكميات المياه الواردة من مخرات السيول ثم تقوم الشركة بتجهيز المولدات تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى – كذلك تقوم الشركة بمخاطبة ادارة فروع الشركة لتجهيز محطات المياه الارتوازية بمناطق الازمة للمساعدة فى امداد المناطق المتضررة من جراء هذه السيول والتى أدت الى توقف بعض المحطات الرئيسية المرشحة عن العمل نتيجة لتلك الأزمة.





فيما يخص محطات الصرف حيث يتم مراجعة وتطهير جميع البيارات وكذا المطابق والشبكات والدفع بسيارات الكسح فى تلك المنطقة والاماكن المنخفضة لشفط المياه المتواجدة بها من جراء تلك السيول.





بالاضافة الي تشكيل لجان ازمات بكافة الفروع علي مستوي الشركة وأعداد احتياطات من الشبه بالمحطات الكبري وهي (محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة علي باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان).



