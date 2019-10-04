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رياضة

مران قوي لحراس مرمي الأهلي في أسوان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لحراس الفريق؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري.

وشهد المران تنفيذ فقرات فنية متنوعة شارك بها محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق أسوان غدا السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

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