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رياضة

تدريبات خفيفة لأساسى الزمالك قبل لقاء نادي مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:12 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لعبوا مباراة مصر المقاصة أمس الخميس، تدريبات خفيفة على هامش مران الفريق اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء .

وقرر ميتشو المدير الفني للزمالك خوض هؤلاء اللاعبين جزءا من المران حتى لا يتعرضوا للإجهاد واستكمل بقية لاعبي الزمالك، المران بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.
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