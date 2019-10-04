أكاديمي : وجود وزير إعلام في المرحلة الحالية ضرورة

أكد الدكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن وجود وزير للإعلام ضرورة في المرحلة الحالية، لحين استقرار الأمور والأوضاع الإعلامية.



أضاف المرسي في تصريحات لـ صدى البلد، أن وجود وزير للإعلام لن يكون بديلا للهيئات المنظمة للإعلام، بل منسقا فيما بينها وداعما لحل مشاكلها وخاصة المادية والمديونيات بالتعاون مع السلطات المختصة بمجلس الوزراء، موضحًا أن ذلك بالإضافة إلى أهمية دوره في تحديد السياسة الإعلامية لمصر بحيث تكون مرشدا لمنظومة الإعلام المصري بما تحتويه من تحديد لهوية الإعلام المصري.



وتابع أن كل ما ننتظره من وجود وزير إعلام هو تدعيم لدوره في التوعية والتثقيف والتنوير والخدمة العامة وبما تحتويه هذه السياسة أيضا بتحديد للعلاقة بين السلطة والإعلام بما يضمن تعاونا فاعلا لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا أن ذلك بالإضافة إلى مهامه في توفير بيئة مناسبة للتعدد والتنوع وكافة الآراء علي أرضية وطنية تهدف للبناء والتطوير.