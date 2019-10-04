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محافظات

الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية للكشف على العيون بقرية الإمام الطبراني بمركز ومدينة وادي النطرون بالبحيرة ضمن مبادرة " عنيك في عنينا "لمكافحة مسببات العمى في مصر تحت رعاية رئاسة الوزراء.

أسفرت القافلة عن توقيع الكشف على 550 حالة منها 100 حالة تم تشخيصهم عمليات مختلفة وتم عمل مقاسات نظارة لعدد 180 حالة، وصرف 330 عبوة علاج مجانية.

وأكد مسؤولو مؤسسة صناع الخير أن القافلة استهدفت الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالعين، وسوف تقوم المؤسسة بعمل النظارات بالمجان وتسليمها لأصحابها وعمل العمليات بالمجان لغير القادرين، وذلك في أكبر المستشفيات المتخصصة في مجال العيون.

ويثمن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جهود المشاركات المجتمعية ودور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة مع الجهاز التنفيذى فى إنجاح خطط وبرامج التنمية على أرض المحافظة. 

الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
الكشف على 550 حالة رمد ضمن مبادرة عنيك فى عنينا بالبحيرة.. صور
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