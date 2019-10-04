اخبار جامعة حلوان .. البابا تواضروس يحاضر الطلاب.. الآداب تبدأ استلام ملفات الجدد وتطالب المحولين بسرعة تسجيل الرغبات الداخلية

البابا تواضروس الثاني يلقي محاضرة لطلاب جامعة حلوان

آداب حلوان تطالب الطلاب والطالبات بتسجيل رغبات التشعيب الإلكتروني

استلام ملفات قسم الجغرافيا .. الاثنين المقبل



استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمى الثلاثاء الماضى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك خلال زيارته لجامعة حلوان، بحضور د. ماجد نجم رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر جامعة حلوان.



فى بداية كلمته رحب الوزير بقداسة البابا تواضروس الثانى، مؤكدا أن له العديد من المواقف الحكيمة فى الأزمات التى مرت بها مصر، موضحا أن زيارة قداسته لجامعة حلوان هى باكورة لتعاون مشترك مثمر وبناء يعد الأول من نوعه بين الكنيسة والجامعات المصرية، وذلك بتوقيع اتفاقية تعاون تتوافق مع جهود المؤسسة التعليمية فى ضوء الشراكات المتعددة الأطراف، مؤكدا أنه بالعلم والمعرفة تتقدم الشعوب لتحظى بالرقى والازدهار، قائلا إن مصر تمتلك هذه المقومات بشبابها وعلمائها وثرواتها.



وأشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية خلال الفترة الماضية على إنشاء جامعات جديدة فى مطروح والوادى الجديد والأقصر، لافتا إلى أن ذلك يأتى بالتوازى مع قرب الانتهاء من إنشاءات الجامعة المصرية اليابانية، وكذلك المرحلة الثانية من مدينة زويل، والاهتمام بالتعليم الفنى؛ بهدف تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة فى مصر لتحقيق التقدم والرقى والازدهار.



وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بإلقاء محاضرة للطلاب حول "محركات الحياة"، مشيرا إلى أن هناك أربعة محركات لحياة الشباب أولها المعرفة فهى التى تحرك حياة الكثيرين، مضيفا أنه منذ بداية البشرية تجد الإنسان يبحث عن العلم الذى قاده لبناء الحضارات، ثانيها محرك البحث عن الذات، موضحا أنه يجب على الإنسان بناء نفسه وذاته بناء صحيحا، ثالثها هو محرك الجمال الذى نجده فى مختلف الفنون كالشعر والأدب والموسيقى والغناء والمسرح والرسم وغيرها، مؤكدا أن البحث عن الجمال موجود فى كل العلوم والفنون، رابعها هو محرك المحبة فهى المحرك الذى يمكنه تحريك الإنسان فى كل اتجاه، وفى ختام المحاضرة وجه قداسة البابا نصيحة للطلاب بالابتعاد عن المشاعر السلبية والاهتمام بمساعدة ودعم الآخر، مؤكدا أن بهذه المحركات الأربعة يستطيع الإنسان الاستمتاع بحياته ليصبح إنسانا نافعا ليس لنفسه فقط ولكن لمجتمعه ولجميع البشرية.



وعلى هامش فعاليات الزيارة ترأس الوزير مجلس جامعة حلوان، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، ود. ماجد نجم، والسادة عمداء الكليات، حيث أكد الوزير على أهمية دعم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وتنمية مواهب الإبداع والابتكار لدى الطلاب.



وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بعدد كبير من الملفات المهمة التى من شأنها تطوير العملية التعليمية، كملف تصنيف الجامعات المصرية بهدف الارتقاء وتحسين ترتيب جامعاتنا فى التصنيفات الدولية، كذا التطور الكبير الذى شهده قطاع الابتكار والبحث العلمى، بالإضافة إلى حزمة التشريعات والقوانين الجديدة حيث تم الانتهاء من حوالى ٢٠ قانونا وتشريعًا فيما يخص التعليم العالى والبحث العلمى.



كما لفت الوزير إلى افتتاح ٣ جامعات تكنولوجية فى مطلع العام الجامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وهى جامعات الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والقاهرة الجديدة التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالجامعات التكنولوجية فى مصر، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء خمس جامعات تكنولوجية أخرى فى مصر.



كما أشار إلى الجامعات الأهلية فى الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة، وكذلك أفرع الجامعات الأجنبية التى تم افتتاحها فى مصر.



واستمع الوزير لعدد من المقترحات من السادة عمداء الكليات بالجامعة منها اقتراح تدريس مقرر للتربية الإعلامية لطلاب الجامعات، وتنظيم مسابقة بين الطلاب حول المشروعات القومية والتنموية الكبرى بمصر.



ومن جانبه أكد قداسة البابا أهمية زيارة المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يضم فى أركانه خمسة فروع رئيسة هى الجامعات، والنوادى الرياضية، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدينية، والأحزاب السياسية، فتلك الأركان كأصابع اليد الخمسة التى تعمل على تكوين شخصية الفرد فى المجتمع، لافتا إلى أن الجامعة كركن أساسى فى المجتمع المدنى وظيفتها التكوين المعرفى العلمى للطالب.



وأشار قداسة البابا إلى زياراته السابقة لعدد من الجامعات المصرية كجامعة الإسكندرية التى تخرج فيها فى كلية الصيدلة، وجامعة القاهرة، وجامعة بنى سويف، والجامعة البريطانية فى مصر، مضيفا أن زيارات جامعاتنا تصنع نوع من الوحدة فى الفكر بين الأفراد.



وأشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالدور الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، مؤكدا أن الأستاذ الجامعى يعد أيقونة ونموذج للطلاب بما يقوم به من دور متميز فى تشكيل فكر الشباب وبناء الثقة بينه وبين الطلاب، قائلا أن الخدمة الأكبر والأهم التى تقدم للشباب تكون من خلال الجامعات التى تكون شخصية الطالب، ليكون لدية رؤية إيجابية فى الحياة والشعور بالآخر فى المجتمع.



وقام قداسة البابا تواضروس الثانى يرافقه د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بتفقد معرض الجامعة الذى ضم معروضات من كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وكلية الهندسة بالمطرية وكلية الهندسة بحلوان والاقتصاد المنزلي وكلية التعليم الصناعى.



وفى ختام فعاليات الزيارة وقع قداسة البابا تواضروس الثانى، ووزير التعليم العالى، ود. ماجد نجم، والأنبا دانيال ممثلا عن الكنيسة القبطية بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان والكنيسة القبطية؛ يهدف إلى دعم الخدمة المجتمعية والنهوض بالبيئة.



نبهت إدارة كلية الآداب بجامعة حلوان، على الطلاب المحولين من كليات أخرى أو جامعات أخرى إلى كلية ولم يتم تسجيل وكتابة رغباتهم الداخلية بعد، التوجه إلى الموقع الخاص بالتشعيب الإلكترونى وكتابة رغباتهم فى أسرع وقت.



وأضافت إدارة الكلية، في بيان لها، أن التنسيق الداخلى سيظل مفتوحا لهم حتى منتصف شهر أكتوبر.



تتابع كلية الآداب جامعة حلوان، استلام الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.



ووضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية، ويبدأ قسم الجغرافيا انتساب يوم الاثنين ٧/١٠، وقسم الاجتماع يوم ٨/١٠، وقسم اللغة العبرية ٩/١٠، وقسم االلغة العربية ١٣/١٠، وقسم الفلسفة يوم ١٤/١٠، وأقسام الإنجليزى والإيطالى والفرنسى والصينى والمسرح يوم ١٥/١٠ وقسم التاريخ ١٦/١٠.



ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب وطلاب الأسر، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.