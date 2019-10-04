تحديز| تأثير صادم لمشاهدة التليفزيون على البشرة

حذرت دراسة أجريت مؤخرا، من مشاهدة الأفلام المفضلة عبر التليفزيون، أو شاشات الهاتف، حيث إنها تسرع من علامات التقدم في العمر وظهور التجاعيد، وأكد الباحثون أنه الأفضل مشاهدة الأفلام عبر صالات السينما.



ويعتقد الخبراء أن تعبيرات الوجه التي تظهر على وجوهنا أثناء مشاهدة أفلام الإثارة أو الرعب، وكذلك الضحك أثناء الكوميديا​​، يمكن أن تسهم في ظهور التجاعيد على وجوهنا.



وجدت دراسة أجريت على ألفي شخص وقد قام الباحثون بفحص تعبيرات وجوههم خلال مشاهدة التلفاز ومجموعة من الأفلام المختلفة، وقد وجد الباحثون ان هناك اكثر من تعبير للوجه خلال مشاهدة التلفاز، بمختلف المشاهد التي تعرض.



وقال الدكتور هاري سينغ الذي قاد الدراسة ، إن تعبيرات الوجه خلال مشاهدة الأفلام، يمكن ان تؤدي إلى ظهور خطوط تعبيرية، والتي عند تكرارها على مدى السنوات، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى ظهور التجاعيد الواضحة أسوأ بنسبة 50%.