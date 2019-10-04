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فخري الفقي: الأسعار تنخفض لأول مرة في تاريخ مصر والجنيه يتعافى .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:01 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
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عمرو ممدوح
قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الأسعار تنخفض لأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدا أن الناس كانت تقول إن الأسعار مرنة إلى الأعلى، وغير ذلك بالنسبة لأسفل، مشيرا إلى أن سعر البنزين انخفض بنسبة 3%، والمازوت انخفض 5%، أما السولار فلم ينخفض سعره.

وأضاف في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن أسعار برميل البنزين العالمي مستقرة، بل منخفض عن السعر المتوقع في الموازنة العامة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الجنيه المصري بدأ يتعافى بفعل ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
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