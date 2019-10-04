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أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
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رويترز
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بالرصاص فلسطينيا اليوم الجمعة خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 6 آلاف فلسطيني تجمعوا على طول الحدود وإن بعضهم ألقى عبوات ناسفة وقنابل باتجاه السياج، الذي يفصل غزة عن إسرائيل، وصوب عربة عسكرية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن القوات ردت بأدوات مكافحة الشغب وأطلقت النار وفقا لإجراءات العمليات المتبعة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن 40 شخصا آخرين أصيبوا بينهم 18 بالذخيرة الحية.


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