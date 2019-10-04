الحرية المصري يطلق مبادرة شكوتك تهمنا لحل مشكلات المواطنين

أعلنت لجنة التموين وحماية المستهلك بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، عن إطلاق مبادرة "شكوتك تهمنا".



وأوضح عصام نحمده، رئيس اللجنة، أن اللجنة تتلقي الشكاوى بسرية تامة بمقر الأمانة العامة للحزب أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا وحتي الخامسة مساء، مضيفا أن اللجنة خصصت رقم "01001367225"، لتلقي الشكاوى عليه من جميع مقرات الحزب في المحافظات.



وأضاف أن اللجنة تتلقي كافة الشكاوى سواء من السلع أو الخدمات، ويجب أن تكون الشكوى موقعة ومرفق بها صورة البطاقة الشخصية ورقم التليفون.



واكد نحمده، ان الحزب يسعى دائما إلى التواصل مع المواطن وحل مشكلاته، من خلال جميع المقرات بالحزب، مشيرًا إلى ان المشكلات الخاصة بحماية المستهلك دائما ما تحتاج إلى رقابة ومتابعة وهذا ما يسعى الحزب لتحقيقه في الفترة المقبلة.