فى يومه العالمي.. 7 نصائح قبل تربية الحيوان بالمنزل

بمناسبة اليوم العالمي للحيوان يجب أن تعلم أن امتلاك الفرد لحيوان أليف من الأمور الشاقة والممتعة فى آن واحد، فكن مستعدًا لرعاية هذا الحيوان وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لدعم إضافة أى حيوان لعائلتك.



ومن الأمور الهامة لدعم إضافة حيوان لمنزلك في اليوم العالمي للحيوان وفقًا لموقع wiki how:



- تحديد إذا ما كان المكان مناسبا لرعاية الحيوان الأليف لأن كل حيوان يحتاج لرعاية من نوع خاص ووقت وجهد ومال.

- إذا كنت تمتلك طفلا فيجب عليك أخذ الحيطة واختار حيوانات صديقة للطفل ولا تسبب له مشاكل.

- اختيار حيوان يناسب لنمط حياتك لأن الحيوانات تساعدك على الاستقرار بداخل المنزل والرعاية بها.

- احذر من الحيوانات التى لا تتبع التعليمات لأنها ستؤثر بشكل أو بآخر على منزلك، وفكر فى وضع سياج لحمايته وأنت خارج المنزل.

- يجب عليك جدولة زيارات منتظمة للطبيب البيطري نتيجة لحاجة الحيوانات إلى فحوصات منتظمة لاكتشاف المشكلات الخطيرة.