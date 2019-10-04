العثور على هيكل طفل ثري عمره 5700 عام أسفل منزل أثري بتركيا .. صور

عثر علماء الاثار على هيكل عظمي لطفل من عائلة عريقة عمر 5700 كان مدفونا أسفل أنقاض منزل تركي يرجع إلى العصر النحاسي.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يعتقد علماء أن الهيكل العظمي يعود إلى طفل عمر 6 سموات ، ويرجع أنه توفى متأثرا بصدمة نفسية وذلك في الألفية الرابعة قبل الميلاد.



تم العثور على الهيكل العظمي راقدًا في مدفنه على شكل وضع الجنين، حيث حنطت جمجمته ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا قد حدث قبل أو بعد الموت الطفل.



واكتشف العلماء بقايا الهيكل العظمي في أن منزل قديم أثناء عملية التنقيب في تل أرسلانتيبي خارج ملاطية، شرق تركيا.



يتميز موقع اليونسكو للتراث العالمي بموقعه المتميز بالقرب من الضفة الغربية لنهر الفرات ، ويتميز بتعداد سكاني مزدهر خلال الفترات الرومانية والبيزنطية بسبب الأراضي الرطبة والموارد الزراعية.