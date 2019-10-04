برلماني: مصر أصبحت درة الاستثمار في العالم بشهادة المستثمرين الأجانب.. فيديو

قال سيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن وسائل الرقابة داخل المجلس واسعة، وتصل لاستجواب الوزير أو رئيس الوزراء.



وأضاف حجازي، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن كل المستثمرين في العالم أكدوا أن مصر أصبحت درة الاستثمار في العالم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليا بنية تحتية قوية.



وأوضح عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه كلما ازدادت الاستثمارات الأجنبية، كلما ارتفع الاحتياطي النقدي، وتوافرت العملة الصعبة.

