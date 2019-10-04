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أخبار العالم

مقتل عناصر أمنية ومتظاهرين بنيران قناصين مجهولين في بغداد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:17 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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قسم الخارجي
أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق مقتل 4 مواطنين بينهم عناصر أمنية بنيران قناصين في بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها إن 4 اشخاص بينهم منتسبان اثنان من القوات الامنية قتلوا في ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم اثناء خروجهم من الباب الشرقي ببغداد، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

واضافت أن ذلك تم بنيران قناصين مجهولين.
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