أستاذ تمويل يكشف تأثير التسعير التلقائي لأسعار البنزين على الاقتصاد.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي أمام المواطنين قبل المؤسسات المالية الدولية، وأن النمو الاقتصادي أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري الذي بدأ يتعافى بشكل جيد مقابل العملات الأجنبية وبالتالي هذا انعكس بشكل جيد على أسعار السلع والخدمات وبالتأكيد أسعار الوقود.



وأوضح هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية مقدرة انخفاض أسعار النفط عالميا لذلك تم خفض أسعار الوقود المحلية بانخفاض سعر برميل النفط عالميا والعكس صحيح.



وأشار الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن ذلك سينعكس علي أسعار كل ما ينتج محليا ويسوق داخليا؛ لأنه من المؤكد أن الوقود جزء من تكاليف النقل وأن تكلفة النقل تدخل في كافة السلع، وأشار إلى أن معدل التضخم يشهد انخفاضات هائلة، وأنه من المتوقع في الفترة القادمة زيادة معدل الانخفاض.



وتابع هشام إبراهيم،: "الحكومة ملتزمة بأسعار البترول عالميا وأنه عندما ينخفض سعر برميل النفط عالميا هذا ينعكس على سعر الوقود داخليا".

