منى هلا وشيرين رضا فى افتتاح مالمو للسينما العربية

وصلت قبل قليل النجمة شيرين رشا ومنى هلا افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.



حفل الافتتاح يشهد عرض الفيلم التونسى "فى عينيا"، ويعرض الفيلم عقب حفل الافتتاح للضيوف ونجوم الحدث الهام فى شمال أوروبا، مع عرض آخر في قاعتي سينما "بانورا" في الوقت نفسه للسماح لأكبر عدد من الجمهور بالاستمتاع بالفيلم.



ويعرض المهرجان حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.



يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين.