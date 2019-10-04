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فن

بعد نقلها للمستشفى .. حسناء سيف الدين: الحسد هو السبب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
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أحمد البهى
نشرت الفنانة الاردنية حسناء سيف الدين صورة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، خلال تواجدها فى المستشفى.

وعلقت " حسناء " على الصورة قائلة: "امبارح نزلت صورة ليا الساعة ٥ الفجر، الساعة ٨ الصبح كنت في المستشفى بموت وما زلت".

وتابعت: "بليز لكل الناس اللطيفة الغاليين اللي بيركزوا زيادة عن اللزوم اتفرجوا على صوري بس بليز من غير ما تيجبوني الأرض، الرمش كان تقيل بزيادة المرة دي فبليز رفقًا بي".

يذكر ان حسناء سيف الدين شاركت فى عدد من الأعمال المصرية "البيت الكبير ، قصر العشاق ، الخانكة ، الصقعة".
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