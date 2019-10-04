Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مهدد بالعقوبة.. الاتحاد الأوروبي يتهم ليفربول بارتكاب مخالفات في مباراة سالزبورج

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:32 م
لاعبو ليفربول
لاعبو ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
اتهم الاتحاد الأوروبي ناديي ليفربول الإنجليزي وسالزبورج النمساوي بارتكاب مخالفات ، وذلك في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد فاز على ضيفه نادي سالزبورج بشق الأنفس بأربعة أهداف مقابل 3 ، في مباراة شهدت تفوق نجمنا المصري محمد صلاح ، الذي سجل الهدفين الثالث والرابع للريدز .

واتهم الإتحاد الأوروبي ليفربول باقتحام مشجعيه لأرضية الملعب أثناء المباراة حيث اقتحم أحد الأطفال ملعب المباراة في نهايتها للحصول على قميص الإسكتلندي أندرو روبرتسون ، كما اتهم اليويفا نادي سالزبورج برمي جماهيره للأشياء والزجاجات البلاستيكية في أرض الملعب.

ومن المتوقع أن يعاقب الناديان بالغرامة المالية ، وفي انتظار قرار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساوثهامبتون ضد ليفربول .. تحليل مباراة صعود الريدز على قمة الدوري الإنجليزي

ديفيد لويز يكشف سبب ابتعاده عن محمد صلاح عند تسجيل الهدف الثالث

صافرة ألمانية لإدارة موقعة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول و سالزبورج اليوم في دورى أبطال أوروبا

دوري الأبطال.. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك سالزبورج..فيديو

الشوط الأول.. محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للتقدم 3-1 على سالزبورج

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن الانتصار على تركيا في ضواحي طرابلس

أول رد فعل لـ طارق حامد بعد خناقة مباراة مصر المقاصة وطرده

كلوب يزف بشرى لعشاق ليفربول قبل لقاء ليستر سيتي

غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك بفرمان من ميتشو

مهدد بالعقوبة.. الاتحاد الأوروبي يتهم ليفربول بارتكاب مخالفات في مباراة سالزبورج

للتوعية بسرطان الثدي .. أحدث إطلالة لـ ميريام فارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم قاسية القلب تستبدل طفلتها الرضيعة بسيارة مستعملة.. تفاصيل محزنة

صدمة.. سائحة تضطر لحمل ذراعها المقطوعة إلى سيارة إسعاف بعد حادث مروع

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية