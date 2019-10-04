مهدد بالعقوبة.. الاتحاد الأوروبي يتهم ليفربول بارتكاب مخالفات في مباراة سالزبورج

اتهم الاتحاد الأوروبي ناديي ليفربول الإنجليزي وسالزبورج النمساوي بارتكاب مخالفات ، وذلك في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.



وكان ليفربول قد فاز على ضيفه نادي سالزبورج بشق الأنفس بأربعة أهداف مقابل 3 ، في مباراة شهدت تفوق نجمنا المصري محمد صلاح ، الذي سجل الهدفين الثالث والرابع للريدز .



واتهم الإتحاد الأوروبي ليفربول باقتحام مشجعيه لأرضية الملعب أثناء المباراة حيث اقتحم أحد الأطفال ملعب المباراة في نهايتها للحصول على قميص الإسكتلندي أندرو روبرتسون ، كما اتهم اليويفا نادي سالزبورج برمي جماهيره للأشياء والزجاجات البلاستيكية في أرض الملعب.



ومن المتوقع أن يعاقب الناديان بالغرامة المالية ، وفي انتظار قرار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.